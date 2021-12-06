В Челябинске на этой неделе включат праздничную иллюминацию

Часть гирлянд и арт-объектов уже светится. Фото: администрация Челябиснка

В Челябинске к концу текущей недели должны установить и включить все светящиеся новогодние украшения. Сделать это поручила глава города Наталья Котова.

На совещании в мэрии руководители челябинских районов пообещали завершить монтаж праздничной иллюминации до 10 декабря. Затруднения возникли лишь в Советском районе. Там сейчас готовы 10 светящихся украшений из 14.

— Ожидается поставка оборудования к концу недели: задержка от завода-изготовителя, — объяснил причину затруднений глава Советского района Владислав Макаров. — Подрядчик вылетел в Санкт-Петербург, чтобы ускорить поставку, сегодня должна быть отправка оборудования.

Владислав Макаров уточнил, что установить осталось качели-балансиры нового типа на площади Революции (качели, стоявшие там в прошлом году, перенесли на другое место), а также две состоящие из светящихся шаров елки. Необычные модели деревьев планируют разместить в сквере имени Габдуллы Тукая и на пересечении улиц Российской и Свободы.

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