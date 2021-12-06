Челябинцу грозит тюремный срок за публикацию фотографий бывшей жены в соцсети

Мужчина создал фейковую страницу бывшей жены в соцсети Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В суд передали уголовное дело 30-летнего жителя Челябинска, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. От действий мужчины пострадала его экс-супруга.

По версии следствия, челябинец обиделся на бывшую жену после развода. Чтобы выместить злобу, он создал от имени женщины страницу в соцсети и опубликовал там фотографии интимного содержания.

Теперь за распространение сведений, составляющих личную тайну, челябинцу грозит штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

— Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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