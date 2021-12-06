В ДТП в Челябинской области погибли трое мужчин и пострадал ребенок

От ВАЗа почти ничего не осталось после аварии. Фото: ЧП Златоуст/vkcom

Серьезное ДТП случилось 5 декабря на дороге Куса-Златоуст. Столкнулись легковой ВАЗ и «Газель».

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в аварии погибли трое мужчин – водитель и пассажиры легковой машины. Младшему из них было 29, а старшему 38 лет. Двое скончались на месте, третьего пытались довезти до больницы, но жизнь пострадавшего спасти не удалось.

Травмы получил также маленький мальчик, ехавший в ВАЗе. Сейчас ребенок находится в больнице.

По словам местных жителей, погибшие были братьями.

Очевидцы полагают, что аварии мог поспособствовать сильный гололед на дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru