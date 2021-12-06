В Ленинском районе Челябинска вырубят более 200 деревьев

На аварийные деревья жаловались жители города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Челябинска готовятся вырубить 210 деревьев. Об этом на совещании в мэрии сообщил глава района Александр Орел. Он отметил, что все деревья являются больными, аварийными или сухостойными.

— Перечень деревьев подготовлен на основании обращений граждан. Административно-техническая инспекция Челябинска провела обследование всех деревьев, нами получено разрешение управления экологии и природопользования на снос всех этих деревьев, — заявил Александр Орел.

Он добавил, что компенсационные высадки должны провести весной 2022 года.

В Ленинском районе зимой собираются также проводить обрезку деревьев, не признанных аварийными. До конца февраля 2022 года ветки собираются спились с 426 деревьев.

Мэр Наталья Котова поручила главам всех районов в следующем году заключить контракты по обрезке и спилу деревьев по инициативным проектам или за счет денег районных администраций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru