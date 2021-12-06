В Миассе из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались восемь домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миассе (Челябинская область) из-за коммунальной аварии восемь домов остались без отопления и горячей. Инцидент произошел утром в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в городском МКУ «Управление ГОЧС».

— В девять часов утра произошла авария в теплокамере машгородка. Без отопления и горячего водоснабжения остались 8 домов: ул. Попова 6,8; б. Полетаева 7, кл.Богдана Хмельницкого 20,22,24,26,28. Работы по устранению аварии находятся на постоянном контроле, — сообщили в МКУ «Управление ГОЧС»

В настоящий момент отопление восстановили в семи домах. Без ГВС и тепла пока остается дом №24 по улице Богдана Хмельницкого. Последствия аварии устраняются.

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