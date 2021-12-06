Южноуральского фермера заподозрили в мошенничестве с получением субсидии от Минсельхоза

Полицейские установили, что фермер предоставил в ведомство ложные сведения о необходимом увеличении количества голов рогатого скота в своем хозяйстве. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Магнитогорске полицейские возбудили уголовное дело в отношении руководителя фермерского угодья. Его подозревают в мошенничестве при получении субсидии от регионального Минсельхоза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как установили полицейские, 41-летний житель Агаповского района, являясь руководителем фермерского угодья, предоставил в региональный Минсельхоз ложные сведения о необходимом увеличении количества голов крупного рогатого скота на ферме. После этого ему выплатили субсидию в размере 250 тысяч, рублей, которые он потратил на личные нужды.

В настоящий момент подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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