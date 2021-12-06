«Трактор» в овертайме в Челябинске выиграл у «Куньлунь Ред Стар» - 3:2

"Трактор" в овертайме выиграл у китайского "Куньлунь Ред Стар" - 3:2. Фото ХК "Трактор".

Текущая пятиматчевая серия была не в пользу «медведей» — три поражения, две победы. Сегодня, 6 декабря «Трактор» постарался исправить эту статитику.

Счет был открыт только во втором периоде. Отличились гости. Но на 33-й минуте с разницей 26 секунд Владимир Ткачев забросил две шайбы, сделав счет 2:1 в пользу «Трактора». Однако в начале третьего отрезка матча «Куньлунь» сравнял счет — 2:2.

Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме Томаш Гика, который недавно оправился после травмы, забил победный гол. Победа «Трактора» 3:2.

"Трактор" остается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Кстати, Владимир Ткачев вместе с еще одним игроком черно-белых Сергеем Телегиным вошел в состав сборной команды России, которая с 15 по 19 декабря сыграет на Кубке Первого канала.

А следующий домашний матч «Трактор» проведет в среду 8 декабря с питерским СКА (начало в 19.00).

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