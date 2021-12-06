Чемпионка Паралимпиады Валерия Шабалина успешно выступила на первом Кубке губернатора по плаванию в Челябинске

Валерия Шабалина (на фото - во втором ряду в центре) добилась успеха на Кубке губернатора Челябинской области по плаванию. Фото федерации плавания Челябинской области.

Турнир прошел в непривычном формате. Все участники детского-юношеского турнира плыли одну дистанцию 50 метров различными стилями. Поэтому соревнования, в которых участвовали спортсмены и тренеры из нескольких муниципалитетов региона, удалось провести в один день. Кубок губернатора стал проверкой сил перед первенством УрФО и России.

Спортсмены показали довольно быстрые секунды. Часть спортсменов проплыли по времени нормативов кандидатов в мастера и мастеров спорта, повысили свои спортивные разряды. В числе победителей и недавняя многократная победительница Паралимпийских игр в Токио Валерия Шабалина (на фото - во втором ряду в центре). Валерия выиграла дистанцию на спине, став второй в баттерфляе и в вольном стиле.

Заместитель губернатора Челябинской Области Вадим Евдокимов рассказал, что в следующем году площадь бассейна «Строитель» увеличится. К существующему зданию сделают пристрой, где будет дополнительная ванна. Это позволит проводить в Челябинске крупные турниры по плаванию. Новая ванна — это и новые возможности для занятий физической культурой и спортом.

— Сегодня в областном календаре соревнований уже 13 Кубков губернатора, и турнир по плаванию один из них. В плавании у нас неплохие успехи — медали на недавних Паралимпийских играх — Валерии Шабалиной и Дмитрия Черняева, недавнее призовое место нашего пловца Александра Михайлова на чемпионате России, — отметил Вадим Евдокимов.

Президент федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев отметил, что плавание — это не только вид спорта, это обучение безопасности на воде, и сегодня плаванием на Южном Урале занимается почти 50 тысяч человек.

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