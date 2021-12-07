Бывшего военного следователя из Челябинска будут судить за взятку в 2,3 млн рублей

Находившийся в СИЗО гражданин передал следователю и его сообщнику 2,3 млн рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Следственном комитете закончили расследовать уголовное дело бывшего следователя-криминалиста военного отдела СК Аслана Нашева. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В 2019-2020 годах экс-криминалист был в Иркутске в служебной командировке. По версии следствия, там он совершил преступление вместе с местным полицейским.

Обвиняемый по уголовному делу, который находился в иркутском СИЗО, передал сотрудникам правоохранительных органов 2,3 млн рублей. За деньги те обеспечили нарушение режима содержания в следственном изоляторе, предоставили обвиняемому свидание, а также раскрыли ему сведения из материалов уголовного дела.

Теперь бывший следователь из Челябинска сам стал фигурантом уголовного дела. Полицейского-сообщника криминалиста также уволили из правоохранительных органов и привлекли к ответственности за получение взятки.

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