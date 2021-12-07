Перед Новым годом запретят въезд грузовиков в Челябинск

Тяжелым автомобилям придется ждать ночи, чтобы привезти грузы в Челябинск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2021 года запретят проезд большегрузных автомобилей по улицам Челябинска. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно в период с 20 по 31 декабря. Въезжать в Челябинск или передвигаться по городским улицам нельзя будет грузовикам и спецмашинам грузоподъемностью более 10 тонн. С 19:00 до 8:00 запрет будут сниматься.

Чтобы проследить за соблюдением ограничений, в предпраздничную декаду на улицы выведут дополнительные экипажи ДПС.

В ГИБДД объяснили, что запретительные меры связаны с тем, что перед Новым годом сильно возрастает загруженность челябинских дорог. Жители ближайших районов Челябинской области приезжают в городские торговые центры, чтобы купить подарки к празднику.

— В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и может повлечь совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, — уточнили в Госавтоинспекции.

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