Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Чесменском районе

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

ДТП с тремя легковыми машинами случилось 6 декабря на дороге Черноречье-Чесма-Варна-Бреды. Авария произошла во время снегопада, ее спровоцировал 19-летний водитель Kia Spectra.

Молодой человек хотел обогнать двигавшийся впереди автомобиль. Для этого он выехал на встречную полосу.

Там иномарка столкнулась с LADA Granta и Kia Rio.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, в аварии погиб 38-летний водитель LADA. Его автомобиль после удара выбросило за пределы дороги. Травмы получили водитель и два пассажира Kia Spectra. Чтобы вытащить одного из них из искореженной машины, потребовалась помощь спасателей.

— Ноги пассажира переднего сиденья оказались зажаты, а сложнейшие травмы, полученные в результате удара, требовали максимальной аккуратности при высвобождении, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — В ходе всех работ спасатели продолжали следить за состоянием раненного, поддерживали его разговором, а при завершении деблокирования, при помощи спинального щита эвакуировали из салона и перенесли в машину скорой медицинской помощи.

Фото: поисково-спасательная служба Челябиснкой области

Известно, что молодой человек, управлявший Kia Spectra, получил водительские права только в прошлом году, но его уже 8 раз привлекали к ответственности за нарушение правил движения.

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