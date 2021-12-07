В Челябинской области молодой бесправник на встречной полосе столкнулся с грузовиком

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла ночью 6 декабря в Пластовском районе. На 51-м километре дороги Южноуральск-Магнитогорск столкнулись ВАЗ-2106 и Iveco.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, отечественной машиной управлял 19-летний мужчина, никогда не получавший водительское удостоверение. Он ехал сначала по встречной обочине, а затем и по встречной полосе. Там ВАЗ столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Известно, что погибший был жителем Пласта. В момент аварии на его машине не было номерных знаков.

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