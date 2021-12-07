В 2022 году из Челябинска запустят прямые авиарейсы до Красноярска, Казани, Самары и Волгограда

Новые направления будут доступны для челябинских пассажиров в январе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Авиакомпания Red Wings в 2022 году начнет осуществлять из Челябинска прямые авиаперелеты по четырем новым направлениям – в Волгоград, Казань, Красноярск и Самару. Рейсы будут выполняться на новых лайнерах SSJ100, каждый из которых вмещает по 100 пассажиров.

— Новые рейсы субсидируются правительством Челябинской области и федеральным бюджетом, что позволяет снизить стоимость путешествия для пассажиров, — сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Полеты из Челябинска в новые города маршрутной сети будут выполняться по следующему расписанию:

— Волгоград - с 11 января по вторникам;

— Казань - с 11 января по вторникам и воскресеньям;

— Красноярск - с 14 января по понедельникам и пятницам;

— Самара - с 14 января по понедельникам и пятницам;

Также в январе авиакомпания продолжит осуществлять полеты из Челябинска в Мурманск, Норильск, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск.

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