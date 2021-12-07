В Челябинской области ожидаются туманы и похолодание до -31 градуса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Челябинской области придется готовить теплую одежду – температура воздуха в регионе опустится до -31 С°. Также ожидаются и туманы. Но как сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра, зато в ближайшие дни не будет сильного ветра. Его порывы не дойдут даже до 10 м/c.

Завтра ночью, 8 декабря, температура воздуха в Челябинской области составит -18, -23 С° (в низинах до -26, - 31 С°). Днем столбик термометра покажет -8, -13 С° (в низинах до -18 С°). Будет без осадков, переменная облачность, утром ожидаются туманы и изморозь.

В четверг ночью, 9 декабря, столбик термометра опустится до -9, -14 С° (на юге до -19 С°). Днем температура воздуха составит 0, -5 С° (на юге будет -10 градусов). Будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Снег и дождь также не ожидаются и в пятницу, 10 декабря. Ночью температура воздуха составит -7, -12 С° (на юге до -17 С°), а днем - -2, -7 С°. На протяжении всех суток будет переменная облачность.

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