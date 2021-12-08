В Челябинске из-за аварии отключили светофоры на трех перекрестках

Светофоры прекратили работать Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Челябинске ранним утром 8 декабря перестали работать светофоры на трех перекрестках. Автоматическое регулирование движения прекратилось на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической, пересечении улицы Героев Танкограда и улицы Бажова, а также на перекрестке проспекта Победы и улицы Валдайской.

В мэрии Челябинска объяснили, что все три светофора не работают с 7:00 из-за аварии на электросетях. Поломку пытаются исправить. После этого светофоры вновь включат, но когда удастся закончить ремонт, пока неизвестно.

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