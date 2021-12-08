В Челябинске снова скапливается смог, в городе ввели режим НМУ

Смог опускается на Челябинск и еще шесть городов региона Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Мешающая рассеиванию вредных примесей в воздухе погода установилась вечером 7 декабря. По прогнозу метеорологов, смог продолжит скапливаться над городом как минимум до 19:00 8 декабря.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что повышению концентрации вредных примесей в атмосфере способствует слабый ветер неблагоприятного направления. По прогнозу метеорологов, ветер днем в среду будет юго-западным и южным, 3-8 метров в секунду.

Одновременно со смогом в Челябинск пришел мороз. Утром 8 декабря в городе было -19 градусов. Днем обещают от -9 до -7 градусов.

Добавим, об НМУ первой степени предупредили также жителей Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Магнитогорска и Сатки.

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