Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области за неделю подскочила на 36%

В Челябинской области растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили о неблагополучной ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Челябинской области. Южноуральцы стали чаще болеть острыми респираторными вирусными инфекциями уже в сентябре. Но за последнюю неделю уровень заболеваемости вырос на 36,4% по отношению к предыдущей неделе.

Чаще заражаться ОРВИ начали жители Челябинской области всех возрастов, но в особенности школьники: среди них уровень заболеваемости повысился на 40,9%.

В Роспотребнадзоре отмечают, что вместе с другими острыми инфекциями в Челябинской области сейчас распространяется грипп. У жителей региона уже выявили вирусы гриппа B и так называемого гонконгского гриппа А(H3N2). Последний отличается стремительным развитием, его симптомы могут проявиться уже через день-два после заражения: у больного начинаются кашель, ломота во всем теле и головная боль, а температура тела способна подняться выше 39 градусов.

По последним данным, прививки против гриппа в этом году поставили 850 тыс. из 3,4 млн жителей Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru