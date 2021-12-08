В Челябинске устранили аварию, из-за которой пропало электричество в домах и отключились светофоры

Электричество отсутствовало более двух часов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинске возобновили подачу электроэнергии в дома на пяти улицах. Специалисты МРСК Урала срочно провели переподключение.

Свет вернулся в здания на улицах Бажова, Героев Танкограда, Карпенко и Культуры, а также в дома, которые находятся рядом с Никольской рощей на проспекте Победы.

В мэрии Челябинска сообщили, что вновь заработали все три выключившихся из-за аварии светофора: на перекрестках улиц Героев Танкограда и Механической, Героев Танкограда и Бажова, а также Валдайской и проспекта Победы.

Напомним, электричество в части Калининского и Тракторозаводского районов пропало ранним утром 8 декабря. Из-за аварии перестали работать светофоры, что привело к образованию серьезных автомобильных пробок.

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