В Челябинске умер бывший глава Контрольно-счетной палаты

Фото: КСП Челябинской области

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Юрий Ветриченко скончался на 66-м году жизни. Информацию об этом подтвердили в администрации Челябинска.

Юрий Ветиченко был юристом по специальности, работал в прокуратуре Челябинской области, был помощником председателя регионального правительства. В КСП начал работу в 2000 году в качестве аудитора.

Региональной Контрольно-счетной палатой Юрий Ветриченко руководил с 2015 до 2020 года, а затем ушел на пенсию по возрасту.

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