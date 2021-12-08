В Челябинске умер бывший глава Контрольно-счетной палаты

Фото: КСП Челябинской области
Экс-председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Юрий Ветриченко скончался на 66-м году жизни. Информацию об этом подтвердили в администрации Челябинска.
Юрий Ветиченко был юристом по специальности, работал в прокуратуре Челябинской области, был помощником председателя регионального правительства. В КСП начал работу в 2000 году в качестве аудитора.
Региональной Контрольно-счетной палатой Юрий Ветриченко руководил с 2015 до 2020 года, а затем ушел на пенсию по возрасту.
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