В Челябинской области 630 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом заразились более 130 тыс. южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 630 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса умерли 29 человек.

Сейчас Covid-19 болеют 8067 жителей Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 133 716 случаев корона вируса.

Напомним, в Челябинской области растер заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю она увеличилась на 36%.

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