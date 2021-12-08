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Здоровье8 декабря 2021 6:27

В Челябинской области 630 человек за день заболели коронавирусом

От ковидной пневмонии скончались 29 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заразились более 130 тыс. южноуральцев

Коронавирусом заразились более 130 тыс. южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 630 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса умерли 29 человек.

Сейчас Covid-19 болеют 8067 жителей Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 133 716 случаев корона вируса.

Напомним, в Челябинской области растер заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю она увеличилась на 36%.

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