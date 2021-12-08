В Челябинской области вынесли приговор мужчине, 12 лет назад задушившему полузнакомую женщину

На месте преступления горожанин показал, что делал со своей жертвой. Фото: СУ СК по Челябинской области

34-летнего жителя Троицка признали виновным в убийстве, совершенном 9 лет назад.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, августовской ночью 2012 года троичанин познакомился на улице с женщиной. Вместе они стали распивать спиртное рядом с набережной реки Уй. Во время попойки новые знакомые поругались, после этого мужчина задушил женщину, а затем сбежал.

Преступление удалось раскрыть лишь в 2021 году, когда житель Троицка уже попал в тюрьму за совершение другого убийства.

— При проведении дополнительных экспертных генетических исследований была установлена причастность к совершению преступления конкретного лица, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Мужчина написал явку с повинной, а на месте преступления подробно описал случившееся.

Троицкий городской суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы, а с учетом ранее назначенного наказания за другое убийство — к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

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