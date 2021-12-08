В Челябинской области будет построен новый цех по сборке трамваев

В новом цеху планируется создать не менее 240 рабочих мест. Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии в среду, 8 декабря, получил жалобу от бывшего работника Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ). Мужчина рассказал главе региона о том, что предприятие в настоящий момент находится на грани банкротства.

— Почему завод катится в пропасть, готовят к банкротству его? Видимо это кому-то нужно. А ведь раньше здесь работало 7 тысяч работников, а сейчас осталось две тысячи. Почему генеральный директор находится в Москве, а предприятие в Усть-Катаве? Никогда такого не было, — рассказывает бывший работник завода.

Губернатор Алексей Текслер в ответ сообщил, что он в курсе проблем, которые имеются у завода. По словам главы региона, этот вопрос постоянно находится в сфере его внимания. Текслер заявил, что сейчас идет переформатирование завода. Одна часть предприятия работала на гособоронзаказ, а другая — на гражданское производство. УКВЗ является рекордсменом по производству трамваев. Основная задача предприятия — максимально загружать производство гражданской промышленности.

— Я лично встречался с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и обговорил эту проблему. Мы решили строить новое вагоностроительное производство в дополнение к действующему, — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, в следующем году в Усть-Катаве будет построен новый цех по сборке трамваев, где планируется создать не менее 240 рабочих мест. Это также в три раза увеличит объем производства новых вагонов. В дальнейшем их будут закупать для Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru