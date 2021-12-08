В Копейске десятки домов остались без электричества из-за аварии на подстанции

Электричества нет на центральных улицах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Копейске сегодня вечером, 8 декабря, произошла авария на подстанции, из-за которой лишились электричества десятки домов. В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что света нет на улицах Гольца и Жданова, а также на проспекте Славы.

— На улице Жданова нет ни света, ни отопления, — жалуются в соцсетях.

— Славы 32б - тоже нету [света], отопление падает, воды напор небольшой, — пишут жители.

В администрации Копейского городского округа сообщили, что произошла авария на сетях компании «Россети». В настоящий момент предпринимаются работы по устранению последствий.

В пресс-службе «Россети Урал» рассказали, что авария произошла около пяти часов вечера в центральной части города. На месте уже работают сотрудники «Челябэнерго».

— Ведутся оперативные переключения по восстановлению электроснабжения потребителей по резервной схеме. Планируем восстановить электроснабжение в ближайшее время. Ситуация штатная и находится на контроле, — рассказали в «Россети Урал».

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