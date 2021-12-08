В Челябинске детская поликлиника открыла платную подписку на общение с педиатром в интернете

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске детская поликлиника №8 решила открыть подписку на общение с педиатром в интернете. Желающих приобрести услугу добавят в специальный чат, где они могут задать вопрос врачу в любое время.

— Мы запустили новую услугу: чат с педиатром! Врач поможет открыть больничный, оформить документы, проконсультирует, любые вопросы решит, — говорится в официальном сообществе поликлиники №8 во «Вконтакте».

По словам представителей медучреждения, в месяц общение с педиатром в чате будет стоить одну тысячу рублей. Однако если приобретать подписку на более долгосрочный период, то она будет дешевле. Так, за 3 месяца надо заплатить 2500 рублей, а за год – 9500 рублей.

Однако не все положительно оценили такое нововведение в поликлинике. Некоторые челябинцы заявили, что платное общение с врачом не подходит для бюджетных медучреждений.

— Это, конечно, замечательно, что поликлиника идет в ногу со временем, но вы все же не частная клиника. Все же большинство из нас является законопослушными гражданами и получают свою зарплату «не в конвертах», а открыто, уплачивая налоги. Понимаю, что не все радужно, но данную инициативу лично я считаю не совсем уместной, — написала в соцсетях жительница Челябинска Елена.

Другие же в свою очередь заявили, что новая услуга подойдет им как нельзя кстати. Тем более, по их словам, подписку эту никто не навязывает.

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