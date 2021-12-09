Смог останется до выходных: в Челябинской области продлили режим НМУ

Слабый ветер не дает рассеиваться вредными примесям в воздухе
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске продлили срок действия объявленного 7 декабря предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. По прогнозам метеорологов, рассеивания смога не стоит ждать до 19:00 пятницы, 10 декабря.
В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что накоплению вредных примесей в воздухе способствует слабый ветер неблагоприятного направления.
Режим НМУ действует также в Аше, Златоусте, Карабаше, Коркино и Магнитогорске.
Ветер на территории Челябинской области в ближайшие два дня останется южным и юго-западным, 3-8 метров в секунду.
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