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Здоровье9 декабря 2021 6:32

В Челябинской области за день 626 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость продолжает постепенно снижаться, смертность – нет
Елена КОЛЧИНА
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От коронавируса умерли еще 30 человек

От коронавируса умерли еще 30 человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 626 новых случая коронавиуса, в том числе один – у школьника. Днем ранее сообщалось о 630 заболевших. С прошлой недели заболеваемость в регионе начала снижаться, но количество смертей по-прежнему остается высоким. За последний день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.

По данным регионального министерство здравоохранения, сейчас 7799 жителей Челябинской области болеют коронавирусом.

За все время с начала пандемии Covid-19 обнаружили у 134 342 южноуральцев.

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