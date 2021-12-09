В Челябинске из заводской трубы поднялись огромные языки пламени

Фото: chelyab_news/Instagram.com

Жителей Челябинска встревожил инцидент на Копейском шоссе. Из трубы одного из предприятий валил густой дым и вырывались языки пламени. В соцсетях горожане просят отреагировать на происшествие представителей региональных и федеральных органов власти.

В пресс-службе регионального министерства экологии сообщили, что труба принадлежит Челябинскому заводу теплоизоляционных изделий. По предварительным данным, на предприятии произошла небольшая авария. Ее удалось устранить в течение 15 минут.

В министерстве отметили, что разбираться в причинах и последствиях происшествия будут специалисты Росприроднадзора, так как завод является объектом федерального надзора.

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