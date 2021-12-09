В Челябинской области в 2021 году возбудили больше 190 уголовных дел о коррупции

В суд передали дела 161 подозреваемого в коррупции Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Следственном комитете за первые 10 месяцев года получили 539 сообщений о коррупции в Челябинской области. В 191 случае после проверки возбудили уголовные дела.

Как рассказали в региональном СУ СК, в суд с начала года передали дела 161 обвиняемого в коррупционных преступлениях. Среди фигурантов 26 полицейских, 18 сотрудников муниципальных органов и 26 работников областных министерств и ведомств.

На имущество многих обвиняемых во взятках и подкупе наложен арест. Общая стоимость арестованного составила почти 153 млн рублей.

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