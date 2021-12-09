В Челябинской области в 2021 году возбудили больше 190 уголовных дел о коррупции

В суд передали дела 161 подозреваемого в коррупции
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Следственном комитете за первые 10 месяцев года получили 539 сообщений о коррупции в Челябинской области. В 191 случае после проверки возбудили уголовные дела.
Как рассказали в региональном СУ СК, в суд с начала года передали дела 161 обвиняемого в коррупционных преступлениях. Среди фигурантов 26 полицейских, 18 сотрудников муниципальных органов и 26 работников областных министерств и ведомств.
На имущество многих обвиняемых во взятках и подкупе наложен арест. Общая стоимость арестованного составила почти 153 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru