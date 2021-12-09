Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 10:33

В Челябинской области в 2021 году возбудили больше 190 уголовных дел о коррупции

Среди подозреваемых – 26 сотрудников региональных министерств и ведомств
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В суд передали дела 161 подозреваемого в коррупции

В суд передали дела 161 подозреваемого в коррупции

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Следственном комитете за первые 10 месяцев года получили 539 сообщений о коррупции в Челябинской области. В 191 случае после проверки возбудили уголовные дела.

Как рассказали в региональном СУ СК, в суд с начала года передали дела 161 обвиняемого в коррупционных преступлениях. Среди фигурантов 26 полицейских, 18 сотрудников муниципальных органов и 26 работников областных министерств и ведомств.

На имущество многих обвиняемых во взятках и подкупе наложен арест. Общая стоимость арестованного составила почти 153 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru