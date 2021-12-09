В Челябинске задержали валютчика с 42 тысячами долларов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали 53-летнего мужчину, который попался на незаконной валютной операции. У него были изъяты более 42 тысяч долларов и около 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении мужчины возбудили административное дело по ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). Материалы проверки направлены в Управление федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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