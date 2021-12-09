В Челябинской области хотят поставить памятник умершему от коронавируса главе района

Александру Неклюдову было 67 лет. Фото: администрация Пластовского района

В Челябинской области бывшему главе Пластовского района Александру Неклюдову, который умер год назад от коронавируса, хотят установить памятник. Сегодня, 9 декабря, был объявлен сбор средств на создание и установку монумента. Об этом сообщает администрация Пластовского района.

— Александр Васильевич Неклюдов 35 лет являлся бессменным главой Пластовского района. Свой жизненный путь он прошел достойно, оставив о себе только добрые воспоминания жителей района и области, — рассказали в администрации муниципалитета. — Александр Васильевич Неклюдов имел целый ряд государственных, правительственных и региональных наград, в том числе звание «Почетный гражданин Челябинской области», знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

За сбор средств отвечает благотворительный фонд «Бирюзовый». Денежные средства принимают в управления соцзащиты населения и образования, а также в редакции местной газеты «Знамя октября». Отметим, что фонд «Бирюзовый» ранее занимался сбором средств на создание памятника бывшему губернатору региона Петру Сумину. Этот монумент установили в августе рядом с историческим музеем Южного Урала.

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