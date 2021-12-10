В Челябинске отключат светофоры на шести перекрестках

Светофоры начали отключать в 8 часов утра Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске утром 10 декабря начали отключать светофоры.

Автоматическое регулирование движения в 8:00 прекратилось на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской и возле остановки «поселок Смолино» на Троицком тракте. Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, на обоих участках отключение продлится до 19:00.

С 10:00 перестанут работать светофоры на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской и на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ. Их снова включат после окончания запланированных на участке работ, точный срок пока неизвестен.

С 22:00 выключится светофор на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Снова включат его также после окончания необходимых работ.

Кроме того, утром 10 декабря сломался светофор на перекрестке проспекта Победы и улицы Чайковского. Его пытаются починить и обещают запустить сразу после устранения неисправности.

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