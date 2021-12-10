Владимир Путин похвалил репертуар челябинского театра

Драматическому театру исполнилось 100 лет. Фото: Владимир Веленгурин, Челябинский театр драмы

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем коллектив челябинского Театра драмы имени Наума Орлова. Театру исполнилось 100 лет. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Театр по праву славится обширным репертуаром и сложившимися традициями, непринужденной, доброжелательной атмосферой, — говорится в поздравительной телеграмме. — Коллектив смело воплощает в жизнь интересные художественные замыслы, проводит активную гастрольную деятельность, радует зрителей яркими премьерами.

Работникам театра президент пожелал «успехов, вдохновения и всего самого доброго».

Драматический театр в Челябинске основали в 1921 году. Первый спектакль поставили в декабре, это была постановка по пьесе Немировича-Данченко «Цена жизни». До 1993 года театр носил имя революционера Самуила Цвиллинга, затем 10 лет был просто драматическим, а в 2003 году получил имя недавно скончавшегося режиссера и педагога Наума Орлова.

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