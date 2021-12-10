В Сатке ребенок попал в больницу после ДТП на «зебре»

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

13-летний мальчик пострадал в ДТП на улице 40 лет Победы в Сатке. Он шел на спортивную тренировку, но по дороге попал под колеса Toyota Avensis. Ребенок получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, показания участников происшествия разошлись. Школьник сообщил, что переходил улицу по «зебре». 54-летний мужчина, управлявший иномаркой, утверждал, что мальчик пересекал дорогу в 10 метрах от разрешенного места перехода.

Чтобы проверить версии, полицейские опросили очевидцев и нашли камеру наблюдения, записавшую момент ДТП.

Оказалось, что правдивые показания дал ребенок: машина действительно сбила его на нерегулируемом переходе.

Сейчас расследование происшествия продолжается.

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