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Здоровье10 декабря 2021 6:19

В Челябинской области 623 человека за день заболели коронавирусом

Среди заразившихся двое школьников
Елена КОЛЧИНА
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Смертность в регионе не снижается

Смертность в регионе не снижается

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 623 новых случая коронавируса, в том числе два у школьников. Днем ранее сообщалось о 626 новых случаях заболевания.

За день от ковидной пневмонии умерли 30 пациентов.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 7560 жителей Челябинской области лечатся от Covid-19,

За все время в регионе коронавирусом заболели 134 965 человек.

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