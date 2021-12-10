В Челябинской области 623 человека за день заболели коронавирусом

Смертность в регионе не снижается
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 623 новых случая коронавируса, в том числе два у школьников. Днем ранее сообщалось о 626 новых случаях заболевания.
За день от ковидной пневмонии умерли 30 пациентов.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 7560 жителей Челябинской области лечатся от Covid-19,
За все время в регионе коронавирусом заболели 134 965 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru