В Челябинской области полицейского будут судить за избиение пенсионера

Жителя Карабаша избили в отделении полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело бывшего сотрудника полиции о превышении должностных полномочий. По версии следствия, по вине экс-полицейского ночью 27 мая пострадал 65-летний житель Карабаша.

Нетрезвый пожилой мужчина нарушал порядок, его задержали и привезли в отделение полиции. Уже в отделении сотрудник патрульно-постовой службы побил пенсионера.

— Собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — уточнили в региональном СУ Следственного комитета.

Экс-сотруднику МВД грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и запрет занимать должности на госслужбе.

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