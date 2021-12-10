Детский врач из Челябинска рассказал, как проводил операцию по разделению сиамских близнецов

Николай Ташкеев спасает жизни детям уже больше 40 лет. Фото: hornews.com

Николай Такшеев проработал 45 лет анестезиологом в Челябинской областной детской клинической больнице. За это время врач спас более пяти тысяч малышей. Были в его практике и необычные случаи. В 1990 году ему пришлось разделять сиамских близнецов, которые срослись между собой печенью. И как вспоминает 70-летний Николай Ташкеев в разговоре с корреспондентом «Hornews.com», эта операция была не из легких.

— Эти дети сейчас уже взрослые. Я там проводил мониторное наблюдение, мы тогда только получили новые приборы: следил за чистотой сердечного сокращения, давлением, за уровнем кислорода в крови. Успевал клеммы только переключать. У одного малыша всё было отлично, без отклонений и сатурация, и термодинамика – всё хорошо, а у другого нет. Мы вводили нужные препараты для стабилизации состояния и продолжали работу. Операция не прерывалась. Наша задача была корректировать состояние детей. Семья у них была бедная: мама трудилась уборщицей в школе, а отец их бросил. Больница взяла их под опеку: они получил нужные препараты и многое другое. Отец на них крест поставил, а мы нет. Мы им помогли. Уникальная операция для всей страны. Впервые в СССР, — рассказал Николай Ташкеев.

Николай Такшеев еще во время службы в армии твердо решил, что станет врачом. В то в время он выписал в воинскую часть учебники по химии и биологии и изучал их, когда было свободное время. После окончания службы будущий врач поступает в медицинский институт. В 1979 году он оканчивает учебное заведение и отправляется в ординатуру для работы в условиях реанимации и интенсивной терапии. С тех пор он здесь и трудится.

Многие дети, которым спас жизнь Николай Ташкеев, уже давно выросли. Но они не забывают, что сделал для них это врач. И спустя десятилетия они приходят в больницу к доктору, чтобы поблагодарить его за помощь.

— Недавно был случай. К нам в больницу пришла молодая женщина, которой я спас жизнь аж 25 лет назад. Она написала нам в инстаграме, чтобы мои коллеги передали мне привет и поздравили с праздником. Девушка напомнила, что я тогда подарил ей куклу своей дочери, и теперь эта кукла у них вроде семейной реликвии — символ жизни. Она, кстати, сама уже мама.

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