В Челябинской области на территории экопарка установят четырехметровую лупу

Эскиз будущего арт-объекта. Фото: Экотропа и Экопарк КОШКУЛЬ / vk.com

В Челябинской области на тропе здоровья экопарка Кошкуль установят арт-объект в виде гигантской лупы. Как рассказал информационному агентству «Уральский Меридиан» автор задумки и кузнец Назар Хыдыров, выбор создания такой конструкции имеет символический смысл.

— Объекты в лупе становятся крупнее, когда мы ее приближаем, и наоборот уменьшаются, если мы отводим ее. И человек также, когда отделяется от своей мечты, становится маленьким, незначительным, Но в ваших силах стать более важным и полезным для окружающих. Устанавливая эту лупу, мы хотим сказать, что каждый человек очень ценен, — рассказал о задумке кузнец.

На металлический каркас конструкции будет насажена вырезанная вручную деревянная ручка, к которой кронштейном прикрепят своеобразную линзу лупы. Круг диаметром 2 метра сделают из нержавеющей стали, чтобы избежать коррозии. При этом само стекло лупы будет выложено из разноцветного витража, чтобы получилось подобие розы ветров. В итоге общая длина арт-объекта составит четыре метра.

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