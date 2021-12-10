В Челябинске ищут родителей потерявшегося в магазине мальчика

На вид мальчику шесть лет. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В одном из магазинов Калининского района Челябинска нашли маленького мальчика, который потерял своих родителей. Он не может сообщить не только адрес родных, но даже их имена и фамилии. Сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут родственников мальчика.

— Ребенок не разговаривает. Других подробностей сообщить не можем, — прокомментировали волонтеры отряда.

Мальчику на вид шесть лет. Его рост составляет 120 см, глаза темно-зеленые, а волосы русые. Он одет в куртку пестрой расцветки, черные брюки, темно-синюю шапку и серые варежки.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что мальчика нашли в магазине по улице Чичерина.

— Сейчас с мальчиком работают в отделе полиции. В настоящий момент устанавливается личность родителей, — прокомментировали в ведомстве.

Граждан, которые узнали на фотографии ребенка, просят сообщить информацию в полицию либо по телефону горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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