Родителей ребенка искали несколько часов.

В Челябинске завершились поиски родителей потерявшегося в магазине мальчика. Они вышли на связь с полицией и забрали ребенка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Родные мальчика найдены, — прокомментировали волонтеры.

Напомним, мальчика нашли в магазине по улице Чичерина. Он не разговаривал, поэтому не мог сообщить адрес родных, а также назвать их имена и фамилии. Ребенка отвели в полицию, а для облегчения поисков родителей были распространены ориентировки.

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