В Челябинске спасли кошку, оставленную в пустой квартире без еды на восемь дней

Фото: Приют для животных Наш Дом г.Челябинск / vk.com

В Челябинске спасли кошку, которую оставили без еды в одной из квартир по улице Свободы, 155а. Соседи и полиция нашли сожительницу хозяина питомца и уговорили ее открыть дверь. Кошку вытащили и забрали в приют для животных «Наш дом».

— Кошка просидела в квартире 8 дней. Так как она была в диком стрессе, ее пришлось вынимать силой. Но девочка спасена, осмотрена в клинике и теперь находится в нашем приюте. Успокоим, обработаем и будем искать ей достойную семью, — пишут в соцсетях представители приюта.

Напомним, несколько дней назад соседи обеспокоились из-за кошки, которая кричала в квартире. Животное никак не умолкало. Хозяин квартиры ранее умер, а его сожительница уехала, оставив кошку одну. На звонки соседей она не отвечала. Коммунальные службы и полиция без разрешения владельца дверь открыть не могли, так как это запрещено законом. Неравнодушным пришлось выбивать глазок, чтобы протискивать через него еду и питье для животного.

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