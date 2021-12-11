В Миассе ребенка насмерть придавило гипсокартоном

В квартире, где жил мальчик, делали ремонт
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Миассе погиб 13-летний мальчик. Его придавило случайно упавшими стройматериалами.
Смерть ребенка подтвердили в региональном СУ СК, там сейчас проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, на школьника упал гипсокартон.
Родители мальчика делали ремонт. В квартиру привезли необходимые материалы. Тяжелые листы гипсокартона стояли в коридоре, но по какой-то причине упали.
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