В Челябинской области 622 человека за день заболели коронавирусом

Смертность в Челябинской области остается высокой, хотя заболеваемость снижается
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 622 жителей Челябинской области, в том числе у двух школьников.
Сейчас коронавирусом в регионе болеет 7321 человек, а за все время с начала пандемии заболели 135 587 южноуральцев.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.
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