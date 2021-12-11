Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 декабря 2021 6:22

В Челябинской области 622 человека за день заболели коронавирусом

Среди них двое школьников
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смертность в Челябинской области остается высокой, хотя заболеваемость снижается

Смертность в Челябинской области остается высокой, хотя заболеваемость снижается

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 622 жителей Челябинской области, в том числе у двух школьников.

Сейчас коронавирусом в регионе болеет 7321 человек, а за все время с начала пандемии заболели 135 587 южноуральцев.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru