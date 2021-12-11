В Челябинской области 622 человека за день заболели коронавирусом

Смертность в Челябинской области остается высокой, хотя заболеваемость снижается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 622 жителей Челябинской области, в том числе у двух школьников.

Сейчас коронавирусом в регионе болеет 7321 человек, а за все время с начала пандемии заболели 135 587 южноуральцев.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.

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