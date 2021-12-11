В Челябинске спроектировали новую набережную: с байдарочным причалом и смотровыми площадками

Так, возможно, будет выглядеть набережная. Фото: ГК "Элефант"

В Челябинске собираются благоустроить еще один участок набережной реки Миасс: на улице Российской, между Ленинградским мостом и креативным кластером Svoboda2. Работы будут проводить на деньги Челябинского электрометаллургического комбината, сообщает «Деловой квартал». Когда начнется благоустройство, пока не известно. Возможно, его первый этап стартует в 2022 году.

Проект новой набережной разработали в группе компаний «Элефант». Территория возле реки, по задумке проектировщиков, должна делиться на три зоны: «горнозаводскую» с лестницами и смотровыми площадками, спортивную с крытыми теннисными кортами и причалом для байдарок, а также прогулочную, где сохранят густое озеленение.

По словам гендиректора «Элефанта» Михаила Смирнова, новая набережная должна обладать особым уральским колоритом и не походить на уже существующие прогулочные зоны у реки. На набережной планируют использовать не обычную тротуарную плитку, а брусчатку и крупный камень. Кроме того, для благоустройства собираются использовать каслинское литье, а для озеленения - не лиственные деревья, а сосны.

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