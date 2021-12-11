Женщина украла у 90-летнего челябинца полмиллиона рублей

Незнакомка рассказала пожилому челябинцу, что устаревшие деньги нужно заменить новыми купюрами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске мошенница украла сбережения у 90-летнего пенсионера.

Сначала женщина позвонила пожилому человеку на городской телефон, представилась сотрудницей Пенсионного фонда и обрадовала известием о прибавке к пенсии. Но тут же сообщила о проблеме: якобы необходимо заменить старые купюры на денежные знаки нового образца. Помочь с заменой «устаревших» денег незнакомка согласилась на дому у пенсионера.

Вскоре мошенница явилась в квартиру на улице Калинина, где живет горожанин. Пенсионер выложил перед ней все свои сбережения: 500 тыс. рублей. Но стоило ему отвлечься на телефонный звонок, как женщина сообщила, что забыла на работе печать, пообещала прийти в следующий раз и спешно удалилась.

Вместе с ней из квартиры пропали деньги. Заметив их исчезновение, пенсионер обратился за помощью в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленницы, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Если обманщицу удастся найти, ей будет грозить лишение свободы сроком до 6 лет.

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