В Челябинской области похолодает до -29 градусов

В Челябинской области усилятся морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области снова похолодает. По прогнозу метеорологов, уже в ночь с 11 на 12 декабря температура воздуха опустится до -17, -22 градусов, а в низинах — до -29 градусов. Местами может возникнуть изморозь а на дорогах появится гололедица.

Днем в воскресенье гололедица сохранится на отдельных участках, температура воздуха составит от -16 до -7 градусов.

В ночь на 13 декабря в разных районах Челябинской области будет от -11 до -26 градусов (холоднее — на юге). Днем в понедельник обещают -6, -11 градусов.

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