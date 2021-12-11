«Трактор» в Новосибирске одержал волевую победу над «Сибирью» со счетом 4:2

Фото ХК «Трактор»

Противостояние «медведей» с сибиряками в этом сезоне довольно острое. На старте сезона «Трактор» выиграл на своей площадке в овертайме, после уступил в Новосибирске в основное время, в домашнем матче снова победа челябинцев в основное время.

В последних шести матчах «Трактор» лишь в трех праздновал победу. У «Сибири» задача закрепиться в восьмерке сильнейших, и потому клуб цепляется за каждое очко.

Сегодня, 11 декабря, в Новосибирске к началу третьего периода счет на табло был ничейным — 2:2. У «Трактора» голы забили Виталий Абрамов и обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона в составе омского «Авангарда» Алексей Потапов. Легионеры «Трактора» Ник Бэйлен и Томаш Гика в третьем отрезке матча довели преимущество до 4:2 в пользу челябинцев. Такой счет сохранился до конца матча. Челябинцы остаются на втором месте в Восточной конференции КХЛ.

Следующую игру «Трактор» проведет 21 декабря в Казани против «Ак Барса».

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