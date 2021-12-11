Шел в гости: школьник попал под колеса иномарки на северо-западе Челябинска

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Днем в субботу, 11 декабря, на улице Шершневской микроавтобус Hyundai H-1 сбил 10-летнего школьника. Мальчик шел с остановки в гости к родственникам и переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В этот момент он был один.

— В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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