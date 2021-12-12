В Челябинской области военные летчики отработали дозаправку самолетов в небе

Фото: Алексей КИТАЕВ

Летчики сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 двух авиаполков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Пермском и Красноярском краях, выполнили около 40 воздушных дозаправок от авиатанкера в первые дни двухнедельного летно-тактического учения, стартовавшего в Челябинской области.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Первыми отрабатывали маневры экипажи перехватчиков МиГ-31. Во время учений летчики взаимодействовали в воздухе с конус-датчиком авиатанкера Ил-78 на высоте от 4000 до 6000 метров. Экипажи отработали парный подлет и заправку самолетов на скорости около 700 км/ч. Для перекачки топлива из авиатанкера в истребитель летчикам приходилось сближаться с МиГ-31 на расстоянии до 15-20 метров.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Следом за МиГ-31 дозаправку в воздухе отработали летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР челябинского авиаполка. Также во время учений все экипажи отработали еще один маневр – подлеты к топливозаправщику в условиях ограниченной видимости, ночью, с использованием бортового осветительного оборудования.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

В ходе учений в Челябинской области в воздухе задействовали 13 единиц авиационной техники: самолет-заправщик Ил-78, истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Дозаправка в воздухе помогает летчикам осуществлять длительные перелеты на самолетах, а также совершать боевые действия вдали от мест базирования. Но для этого необходимо также поднять в небо заправщик по маршруту следования.

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