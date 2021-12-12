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Общество12 декабря 2021 6:11

В Челябинске на двух перекрестках по проспекту Победы временно отключили светофоры

Еще один не будет работать вечером
Ян Стоев
Ян Стоев
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Водителей попросили внимательно следить за изменениями.

Водителей попросили внимательно следить за изменениями.

Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинске сегодня с 10 часов утра и до окончания ремонтных работ отключили светофоры на двух крупных перекрестках по проспекту Победы. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

Светофоры отключили на перекрестке проспекта Победы и улицы Жилой, а также на пересечении проспекта Победы и улицы Вандышева.

Кроме того, с 22:00 и до окончания работ планируется отключение светофора на пересечении Проспекта победы и улицы Молдавской.

В комитете дорожного хозяйства Челябинска напомнили, что отключение светофоров связано с монтажными работами или ремонтом электросетей.

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