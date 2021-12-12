Из корпуса Челябинской областной больницы эвакуировали более 200 человек из-за пожара

Фото: yandex.ru/maps

В пятиэтажном корпусе Челябинской областной клинической больницы по улице Воровского сегодня днем, 12 декабря, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, загорелись мусор и пыль рядом со зданием, из-за чего дым попал в вентиляцию.

— В соседнее здание эвакуировали 203 человека, в том числе 21 сотрудника медперсонала. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники отдела дознания.

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